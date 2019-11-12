Меньшов: некрасиво уже вешать Трусовой золотую медаль, но думаю, так и будет

Чемпион России по фигурному катанию 2011 года Константин Меньшов считает Александру Трусову явной фавориткой московского этапа Гран-при, который пройдет 15–16 ноября.

«Некрасиво заранее говорить, что Трусовой уже можно вешать золотую медаль московского этапа Гран-при, но я думаю, что, скорее всего, так и будет. Александра, конечно, должна выигрывать. Если она, как и Анна Щербакова, делает свои четверные, то остальным бесполезно соревноваться. Меня настолько удивляет стабильность исполнения четверного лутца девчонками, что не могу понять, как это возможно.



И удивляет прежде всего отсутствие боязни. Я вспоминаю себя: когда я начинал пробовать четверные, то всё равно был страх. Когда ты заходишь на него, то ощущаешь большую неуверенность. А эти девочки, такое ощущение, совершенно не допускают мысли, что они не скрутят его», — приводит слова Меньшова РИА «Новости».

Трусова стала победительницей этапа Гран-при в Канаде — Skate Canada. Невзирая на падение в короткой программе, 15-летняя фигуристка установила два новых мировых рекорда.