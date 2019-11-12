Загитова рассказала, с какой американской певицей мечтает познакомиться

Олимпийская чемпионка, россиянка Алина Загитова, претендующая на премию «Женщина года» в номинации «Спортсменка года» журнала Glamour, рассказала о подготовке к мероприятию.
«Конечно, очень волнительно. Но мне очень приятно, что меня номинировали на эту премию. Сегодня пойду в крутом платье. Такой ретро стиль, это что-то новое для меня.
Утром была тренировка. Вечером после тренировки сразу приехала сюда, меня быстро подготовили к премии. Тренировки никто не отменял.
Какую музыку слушаю? Абсолютно разную, под настроение. Если грустное, слушаю более медленную музыку. Если надо настроиться — более энергичную.
Очень люблю Селену Гомес. Мне нравятся её песни, помогают настроиться на тренировку. Хочу с ней познакомиться», — сказала Загитова в прямом эфире на странице Puma Russia в «Инстаграме».
- 12 ноября 2019
-
22:26
-
22:02
-
21:49
-
21:26
-
20:40
-
19:39
-
19:19
-
18:17
-
18:09
-
17:55
-
17:29
-
17:29
-
16:48
-
16:23
-
15:45
-
15:26
-
15:01
-
14:04
-
13:55
-
13:47
-
13:34
-
13:27
-
13:23
-
13:13
-
12:43
-
12:33
-
12:22
-
12:08
-
10:28
-
10:20
-
10:17
-
10:02
-
09:03
-
09:03
-
00:46