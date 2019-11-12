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Загитова рассказала, с какой американской певицей мечтает познакомиться

Загитова рассказала, с какой американской певицей мечтает познакомиться
Другие / Фигурное катание 0

Олимпийская чемпионка, россиянка Алина Загитова, претендующая на премию «Женщина года» в номинации «Спортсменка года» журнала Glamour, рассказала о подготовке к мероприятию.

«Конечно, очень волнительно. Но мне очень приятно, что меня номинировали на эту премию. Сегодня пойду в крутом платье. Такой ретро стиль, это что-то новое для меня.

Утром была тренировка. Вечером после тренировки сразу приехала сюда, меня быстро подготовили к премии. Тренировки никто не отменял.

Какую музыку слушаю? Абсолютно разную, под настроение. Если грустное, слушаю более медленную музыку. Если надо настроиться — более энергичную.

Очень люблю Селену Гомес. Мне нравятся её песни, помогают настроиться на тренировку. Хочу с ней познакомиться», — сказала Загитова в прямом эфире на странице Puma Russia в «Инстаграме».

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