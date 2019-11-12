Российские ватерполисты проиграли Венгрии в матче квалификации Мировой лиги

Мужская сборная России по водному поло в первом групповом матче квалификации Мировой лиги проиграла команде Венгрии. Встреча прошла в Будапеште и завершилась со счётом 14:6 в пользу хозяев.
Самым результативным в составе российской команды стал Константин Харьков, он оформил хет-трик. Ещё по разу отличились Игорь Бычков, Дмитрий Холод и Сергей Лисунов.
Следующий матч подопечные Сергея Евстигнеева проведут 17 декабря. В подмосковной Рузе российская сборная сыграет с командой Франции. Напомним, в плей-офф Мировой лиги из группы выходят две команды из трёх.
Водное поло. Мировая лига. Квалификация
Группа B. 1-й тур
Венгрия — Россия — 14:6 (4:3, 6:0, 2:2, 2:1).
Мировая лига проводится под эгидой Международной федерации плавания (FINA) с 2002 года среди мужских команд и с 2004-го — среди женских.
- 12 ноября 2019
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