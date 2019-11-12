Российский гроссмейстер Грищук вышел в финал Гран-при ФИДЕ в Гамбурге

На третьем этапе Гран-при ФИДЕ в Гамбурге сыграны вторые полуфинальные партии в классические шахматы. Российский гроссмейстер Александр Грищук белыми обыграл француза Максима Вашье-Лаграва. Он заставил соперника признать поражение на 63-м ходу. Таким образом, Грищук стал первым финалистом турнира.

В другом полуфинале россиянин Даниил Дубов и поляк Ян-Кшиштоф Дуда, как и днём ранее, не смогли выявить победителя. Они продолжат борьбу на тай-брейке, который состоится в 13 ноября.

Напомним, победителем первого этапа, который прошёл в середине мая в Москве, стал россиянин Ян Непомнящий. На втором этапе в Риге победил азербайджанец Шахрияр Мамедьяров. Четвёртый этап пройдет в Тель-Авиве с 10 по 24 декабря.