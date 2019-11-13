Россиянка одержала победу в финале чемпионата мира по брейк-дансу

Наталья Килячихина (b-girl Кастет) стала первой представительницей России, победившей в мировом финале Red Bull BC One за 16 лет существования чемпионата.

Red Bull BC One – крупнейший и самый престижный 1-на-1 брейкинг контест в мире. Каждый год на протяжении уже 16 лет сильнейшие би-бои, а с прошлого года и девушки, би-герл, встречаются в финалах чемпионата в разных уголках планеты, чтобы сразиться за титул лучшего и лучшей в мире.

Ранее финалы Red Bull BC One принимали Париж, Нью-Йорк, Токио, Москва. В этом году контест переместился в Мумбаи (Индия), куда съехались более 70 титулованных и только восходящих на мировую арену брейкдансеров из 30 стран.

В финале Red Bull BC One женский зачёт был впервые введён в прошлом году в Цюрихе, где Килячихина не продвинулась дальше первого раунда, уступив японке Ami.

Наташа преодолела непростой путь к победе – после подиума в российском отборочном туре, она прошла в Last Chance Cypher – завершающий отборочный баттл накануне финала, где из 16 девушек право выйти на главную битву года получили лишь четверо. Соперницами Наташи по танцевальному рингу стали три представительницы Японии.

Килячихина родом из Краснодара, представляет команду 3:16 Crew. Би-герл Кастет начала заниматься брейкингом в 2010 году в возрасте 12 лет, успев к тому моменту попробовать себя в латинских танцах и дзюдо. По словам Натальи, её учителями в брейкдансе стали члены её команды — бибой Marvel и её собственный супруг – бибой Jerry Metal.

Вдохновляясь стилем таких бибоев, как Kmel, Machine, Remind и Rockadile, Кастет в своём танце старается задействовать всё тело и верит, что танцуя нужно слушать сердце и раскрывать душу.

Победителем мужского зачёта стал Menno из Нидерландов, уже третий раз в своей карьере завоевавший титул лучшего би-боя на планете.