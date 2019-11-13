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Мишина и Галлямов выиграли короткую программу на четвёртом этапе Кубка России

Мишина и Галлямов выиграли короткую программу на четвёртом этапе Кубка России
Другие / Фигурное катание 0

На четвёртом этапе Кубка России в соревновании спортивных пар победителями в короткой программе стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, получившие от судей 70,70 балла. Соревнования проходят в Казани.

Дуэт Полина Костюкович/Дмитрий Ялин стал вторым (70,24). В лидирующей тройке также оказались Ясмина Кадырова и Иван Бальченко (68,87).

Кубок России. Четвёртый этап. Казань
Пары. Короткая программа

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов – 70,70
2. Полина Костюкович/Дмитрий Ялин – 70,24
3. Ясмина Кадырова/Иван Бальченко – 68,87
4. Лина Кудрявцева/Илья Спиридонов – 67,86
5. Екатерина Белова/Дмитрий Чигирев – 62,04
6. Софья Бузаева/Никита Рахманин – 59,22
7. Августа-Анастасия Евсеева/Роман Запорожец – 52,12
8. Наталья Хабибулина/Илья Княжук – 50,59.

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