Двукратная чемпионка России по фигурному катанию: четверные прыжки вредны детям

Двукратная чемпионка России по фигурному катанию Ксения Доронина выразила мнение, что четверные прыжки наносят вред здоровью детей.
«Мне ещё не удалось поработать с детками, которые разучивали бы четверные прыжки. Самым старшим у меня — 13 лет.
У Тутберидзе 11-летняя девочка прыгала четверные? Да, прыгают… Говорить, что профессиональный спорт для здоровья, — это не верно. Изучение всех прыжков приводит к каким-то травмам и даёт большую нагрузку на позвоночник. Думаю, что для девочек с хрупкой комплекцией четверные прыжки не пройдут бесследно.
В интервью Тутберидзе я слышала, что они не форсируют события. Спортсмены сами просят об этом. Их не заставляют делать через не хочу, не могу. Всех достаточно долго подготавливают на удочке к исполнению прыжков, а не так, что они бесконечно валяются и получают травмы.
Просят ли родители, чтобы я учила их детей четверным прыжкам? Сложный вопрос. В фигурном катании каждый родитель хочет результата. И очень многие хотят его добиться кратчайшим путём. Не все адекватно оценивают, какой это вред для здоровья ребёнка», — цитирует Доронину «Фонтанка».
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