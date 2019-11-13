В ВАДА отреагировали на слова Риди о махинациях с данными Московской лаборатории

Менеджер Всемирного антидопингового агентства по коммуникациям Джеймс Фитцджеральд прокомментировал слова главы организации Крэйга Риди о том, «данные Московской лаборатории подверглись манипуляциям».

«Я не помню точных слов, которые он использовал в каждом интервью, что-то могло быть неправильно переведено. Могу вам сказать, что в связи с несоответствиями, обнаруженными ВАДА в лабораторных данных, сэр Крэйг считает необходимым подождать результаты отчёта экспертов», — цитирует Фитцджеральда «РБК-Спорт».

Передача данных Московской лаборатории была главным условием восстановления статуса Российского антидопингового агентства в сентябре 2018 года. Осенью 2019 года эксперты ВАДА обнаружили несоответствия в данных, предоставленных российской стороной.