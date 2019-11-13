В ВАДА отреагировали на слова Риди о махинациях с данными Московской лаборатории

Менеджер Всемирного антидопингового агентства по коммуникациям Джеймс Фитцджеральд прокомментировал слова главы организации Крэйга Риди о том, «данные Московской лаборатории подверглись манипуляциям».
«Я не помню точных слов, которые он использовал в каждом интервью, что-то могло быть неправильно переведено. Могу вам сказать, что в связи с несоответствиями, обнаруженными ВАДА в лабораторных данных, сэр Крэйг считает необходимым подождать результаты отчёта экспертов», — цитирует Фитцджеральда «РБК-Спорт».
Передача данных Московской лаборатории была главным условием восстановления статуса Российского антидопингового агентства в сентябре 2018 года. Осенью 2019 года эксперты ВАДА обнаружили несоответствия в данных, предоставленных российской стороной.
- 13 ноября 2019
-
10:45
-
10:41
-
10:30
-
09:50
-
09:43
-
09:39
-
00:42
-
00:36
-
00:06
- 12 ноября 2019
-
23:32
-
22:26
-
22:02
-
21:49
-
21:26
-
20:40
-
19:39
-
19:19
-
18:17
-
18:09
-
17:55
-
17:29
-
17:29
-
16:48
-
16:23
-
15:45
-
15:26
-
15:01
-
14:04
-
13:55
-
13:47
-
13:34
-
13:27
-
13:23
-
13:13
-
12:43