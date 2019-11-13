Проверены российские города, претендующие на проведение гандбольного Евро-2024

Комиссия Европейской федерации гандбола (ЕГФ) проверила российские города–кандидаты на проведение женского чемпионата Европы 2024 года.

Как сообщает официальный сайт Федерации гандбола России, в течение пяти дней инспекторы Европейской федерации гандбола осмотрели четыре города, пять арен, одно место будущего строительства и несколько гостиниц. Маршрут начался и финишировал в Москве.

Самое современное спортсооружение Москвы получило отличные оценки опытных экспертов ЕГФ. Их впечатления не испортило даже то, что во время визита арена работала не в спортивной, а в концертной конфигурации, готовясь к очередному шоу.

Теперь инспекторам ЕГФ предстоит сделать отчёт о результатах поездки и вместе с ФГР изучить варианты доработки заявки для максимального соответствия строгим требованиям европейской федерации.

После обсуждения возможных корректировок Европейская гандбольная федерация, при необходимости, направит в Россию новую инспекцию. Выбор страны–хозяйки Евро-2024 состоится 25 января 2020 года.