Лыжники Парфёнов и Вокуев победили на этапе Кубка Восточной Европы

В Щучинске (Казахстан) стартовал первый этап Кубка Восточной Европы FIS по лыжным гонкам. В первый день соревнований состоялся индивидуальный спринт классическим стилем на 1,5 км. В мужской гонке весь пьедестал заняли россияне. Победу одержал Андрей Парфёнов (Тюменская область), вторым стал Ермил Вокуев (Республика Коми), третьим — Александр Панжинский (Москва).
В женском спринте победила представительница Беларуси Анастасия Кириллова. Второе и третье места заняли россиянки — Евгения Шаповалова (ХМАО-Югра) и Христина Мацокина (Республика Татарстан) соответственно.
Сегодня, 13 ноября, Кириллова победила в гонке на 5 км классическим стилем с результатом 14.40,4. Второй стала россиянка Дарья Рогозина (+0,5), третьей — её соотечественница Наталья Баракина (+2,4).
В мужской гонке на 10 км классическим стилем выиграл Вокуев (25.35,6). Парфёнов стал вторым (+46,3). Константин Борцов из Казахстана — третьим (+47,2).
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