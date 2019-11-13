Лыжники Парфёнов и Вокуев победили на этапе Кубка Восточной Европы

В Щучинске (Казахстан) стартовал первый этап Кубка Восточной Европы FIS по лыжным гонкам. В первый день соревнований состоялся индивидуальный спринт классическим стилем на 1,5 км. В мужской гонке весь пьедестал заняли россияне. Победу одержал Андрей Парфёнов (Тюменская область), вторым стал Ермил Вокуев (Республика Коми), третьим — Александр Панжинский (Москва).

В женском спринте победила представительница Беларуси Анастасия Кириллова. Второе и третье места заняли россиянки — Евгения Шаповалова (ХМАО-Югра) и Христина Мацокина (Республика Татарстан) соответственно.

Сегодня, 13 ноября, Кириллова победила в гонке на 5 км классическим стилем с результатом 14.40,4. Второй стала россиянка Дарья Рогозина (+0,5), третьей — её соотечественница Наталья Баракина (+2,4).

В мужской гонке на 10 км классическим стилем выиграл Вокуев (25.35,6). Парфёнов стал вторым (+46,3). Константин Борцов из Казахстана — третьим (+47,2).