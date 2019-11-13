Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Лыжнику Вылегжанину понравился Питерский снежный тоннель

Лыжнику Вылегжанину понравился Питерский снежный тоннель
Другие / Лыжный спорт 0

Российский лыжник Максим Вылегжанин рассказал, что впервые побывал в Питерском снежном тоннеле. По его словам, единственный минус тоннеля — это его ширина.

«Самый популярный вопрос за последние два дня о Питерском снежном тоннеле. В Кавголово я приехал впервые. Могу сравнить этот тоннель с оберхофским, в котором провёл десятки сборов.

Мне очень понравился рельеф, есть подъёмы (пологий и крутой), равнина, повороты, в общем всё, что необходимо для тренировок. Жёсткость трассы тоже в норме. К концу дня она разбивается, но в Германии происходит то же самое.

Многие говорят, что сейчас не так много людей здесь катается, так как команды выехали на первый снег в Финляндию, Мурманск и Тёю. Что ж, значит, мне повезло.

А в целом тоннель превзошёл мои ожидания и развеял слухи о том, что здесь в одну сторону подъём, а обратно спуск, что в нём чересчур холодно и влажно. Единственный минус — это его ширина. Для классики идеально, а вот для конька узковато", — написал Вылегжанин в «Инстаграме».

Запись доступна на странице Вылегжанина в «Инстаграме».

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019