Лыжнику Вылегжанину понравился Питерский снежный тоннель

Российский лыжник Максим Вылегжанин рассказал, что впервые побывал в Питерском снежном тоннеле. По его словам, единственный минус тоннеля — это его ширина.

«Самый популярный вопрос за последние два дня о Питерском снежном тоннеле. В Кавголово я приехал впервые. Могу сравнить этот тоннель с оберхофским, в котором провёл десятки сборов.

Мне очень понравился рельеф, есть подъёмы (пологий и крутой), равнина, повороты, в общем всё, что необходимо для тренировок. Жёсткость трассы тоже в норме. К концу дня она разбивается, но в Германии происходит то же самое.

Многие говорят, что сейчас не так много людей здесь катается, так как команды выехали на первый снег в Финляндию, Мурманск и Тёю. Что ж, значит, мне повезло.

А в целом тоннель превзошёл мои ожидания и развеял слухи о том, что здесь в одну сторону подъём, а обратно спуск, что в нём чересчур холодно и влажно. Единственный минус — это его ширина. Для классики идеально, а вот для конька узковато", — написал Вылегжанин в «Инстаграме».

Запись доступна на странице Вылегжанина в «Инстаграме».