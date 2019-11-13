Лыжнику Вылегжанину понравился Питерский снежный тоннель

Российский лыжник Максим Вылегжанин рассказал, что впервые побывал в Питерском снежном тоннеле. По его словам, единственный минус тоннеля — это его ширина.
«Самый популярный вопрос за последние два дня о Питерском снежном тоннеле. В Кавголово я приехал впервые. Могу сравнить этот тоннель с оберхофским, в котором провёл десятки сборов.
Мне очень понравился рельеф, есть подъёмы (пологий и крутой), равнина, повороты, в общем всё, что необходимо для тренировок. Жёсткость трассы тоже в норме. К концу дня она разбивается, но в Германии происходит то же самое.
Многие говорят, что сейчас не так много людей здесь катается, так как команды выехали на первый снег в Финляндию, Мурманск и Тёю. Что ж, значит, мне повезло.
А в целом тоннель превзошёл мои ожидания и развеял слухи о том, что здесь в одну сторону подъём, а обратно спуск, что в нём чересчур холодно и влажно. Единственный минус — это его ширина. Для классики идеально, а вот для конька узковато", — написал Вылегжанин в «Инстаграме».
Запись доступна на странице Вылегжанина в «Инстаграме».
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