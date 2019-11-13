Пятикратный призёр Олимпийских игр гимнаст Аблязин сломал ногу на тренировке

Пятикратный призёр Олимпийских игр, двукратный чемпион мира, российский гимнаст Денис Аблязин сломал ногу на тренировке. Об этом сообщил тренер спортсмена Сергей Старкин.



«Денис получил травму, сломал ногу на прыжке. Сложно сказать, успеет ли он восстановиться к Олимпийским играм, это станет понятно после периода реабилитации и повторного обследования», — приводит слова Старкина ТАСС.

На Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) Аблязин завоевал серебро в командных соревнованиях и в опорном прыжке, а также бронзу в упражнении на кольцах. На чемпионате мира 2019 года в Штутгарте (Бразилия) 27-летний россиянин выиграл золото в команде. Также он является восьмикратным чемпионом Европы.