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Призёр ОИ Аблязин рассказал о сроках восстановления после перелома ноги

Призёр ОИ Аблязин рассказал о сроках восстановления после перелома ноги
Другие / Прочие виды спорта 0

Пятикратный призёр Олимпийских игр, российский гимнаст Денис Аблязин рассказал о травме, полученной на тренировке. Он сломал ногу и перенёс операцию.

«Дала о себе знать старая травма с Олимпийских игр 2016 года. Получил перелом большеберцовой и малоберцовой костей левой ноги, в большеберцовой кости правой ноги — трещина. Сделана операция, сломанные кости скрепили титановыми штырями.

Верхний плечевой пояс я начну закачивать в январе, сейчас запрещены любые физические нагрузки. Но к чемпионату России, который пройдёт в марте, должен успеть полностью восстановиться. Врачи говорят, что лечение займёт около полугода», — приводит слова Аблязина ТАСС.

Аблязин также является двукратным чемпионом мира и восьмикратным чемпионом Европы.

Пятикратный призёр Олимпийских игр гимнаст Аблязин сломал ногу на тренировке
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