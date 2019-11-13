Китайскому пловцу Сунь Яну грозит восьмилетняя дисквалификация

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) хочет строго наказать китайского пловца Сунь Яна, если спортсмен будет признан виновным в нарушении антидопинговых правил. Тогда Сунь Яна могут дисквалифицировать на восемь лет, информирует AP News.

Спортивный арбитражный суд (CAS) публично рассмотрит дело пловца 15 ноября.

ВАДА обратилось в CAS после того, как FINA весьма спорно ограничилось предупреждением в отношении Сунь Яна, получив информацию, что он намеренно разбил свою допинг-пробу крови в начале этого года. Трёхкратный олимпийский чемпион отрицает свою вину и попросил CAS сделать слушания открытыми, чтобы полностью очистить своё имя.

Рассмотрение дела между Сунь Яном, FINA и ВАДА будет всего лишь вторым открытым для общественности в истории CAS. Первые публичные слушания состоялись между ирландской пловчихой Мишель Смит де Брюин и FINA в 1999 году.

Сунь Ян — трёхкратный олимпийский чемпион 2012 и 2016 годов, 11-кратный чемпион мира, девятикратный победитель Азиатских игр. Также он является рекордсменом на дистанции 1500 м.