Скончался восьмикратный призёр общего зачёта велогонки «Тур де Франс» Пулидор

Французский велогонщик Раймон Пулидор, который рекордные восемь раз становился призёром общего зачёта престижной многодневной велогонки «Тур де Франс», умер в возрасте 83 лет.

Как сообщает L'Equipe, француз скончался в больнице сегодня, 13 ноября. Он был госпитализирован 8 октября.

Пулидор никогда не побеждал в генеральной классификации «Тур де Франс». Он три раза занимал второе место и пять раз — третье, получив прозвище Вечно Второй.

В 1964 году Пулидор единственный раз победил в многодневке Гранд-тура, выиграв «Вуэльту Испании». На чемпионатах мира он завоевал одну серебряную и три бронзовые награды.

Пулидор был известен как любитель садоводства, его именем назвали один из сортов роз. Раймон работал представителем одного из спонсоров «Тур де Франс». Некоторое время выпускались велосипеды под его именем.