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Шестилетнему сыну Плющенко угрожают убийством

Шестилетнему сыну Плющенко угрожают убийством
Другие / Фигурное катание 0

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко и его жена продюсер Яна Рудковская обратились в полицию из-за того, что их шестилетнему сыну Александру угрожают убийством.

Как сообщает «РЕН ТВ», ребёнку поступали угрозы в социальных сетях от неизвестной женщины.

«Да, есть такая история», — подтвердил информацию Плющенко.

Подробности инцидента пока неизвестны. Правоохранители проводят проверку. На страницу ребёнка в «Инстаграме» подписано более 300 тыс. человек.

В августе сын Плющенко получил травму на тренировке по фигурному катанию — рассёк подбородок. Саша отрабатывал новый прыжок, двойной риттбергер, не смог удержать равновесие, упал и рассёк подбородок. Мальчика сразу же увезли в больницу, где наложили швы и запретили тренироваться в течение двух дней.

Евгений Плющенко также является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр, трёхкратным чемпионом мира.

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