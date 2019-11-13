Злоумышленники, угрожавшие сыну Плющенко, вымогали деньги у фигуриста

Полиция начала проверку из-за угроз, поступивших шестилетнему сыну олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко. В заявлении, которое подал фигурист, также отмечается, что у него вымогали деньги.



«7 ноября в УМВД России по Одинцовскому городскому округу поступило заявление от адвоката родителей несовершеннолетнего ребенка об угрозе его жизни и здоровью, а также вымогательству денежных средств неизвестным», — цитирует представителя подмосковного управления МВД Татьяну Петрову «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что плющенко и его жена продюсер Яна Рудковская обратились в полицию из-за того, что их шестилетнему сыну Александру поступали угрозы в социальных сетях от неизвестной женщины. На страницу ребёнка в «Инстаграме» подписано более 300 тыс. человек.