Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Злоумышленники, угрожавшие сыну Плющенко, вымогали деньги у фигуриста

Злоумышленники, угрожавшие сыну Плющенко, вымогали деньги у фигуриста
Другие / Фигурное катание 0

Полиция начала проверку из-за угроз, поступивших шестилетнему сыну олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко. В заявлении, которое подал фигурист, также отмечается, что у него вымогали деньги.

«7 ноября в УМВД России по Одинцовскому городскому округу поступило заявление от адвоката родителей несовершеннолетнего ребенка об угрозе его жизни и здоровью, а также вымогательству денежных средств неизвестным», — цитирует представителя подмосковного управления МВД Татьяну Петрову «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что плющенко и его жена продюсер Яна Рудковская обратились в полицию из-за того, что их шестилетнему сыну Александру поступали угрозы в социальных сетях от неизвестной женщины. На страницу ребёнка в «Инстаграме» подписано более 300 тыс. человек.

Шестилетнему сыну Плющенко угрожают убийством
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019