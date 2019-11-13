Сборная России назвала состав на чемпионат Европы по плаванию на короткой воде

Президиум Всероссийской федерации плавания утвердил состав национальной команды для участия в чемпионате Европы на короткой воде, который состоится в Глазго с 4 по 8 декабря. В состав сборной вошли 30 спортсменов, ещё 6 включены в резерв.

Основной состав: Вячеслав Андрусенко, Илья Бородин, Михаил Вековищев, Ника Годун, Владислав Гринёв, Михаил Доринов, Александр Жигалов, Мария Каменева, Анастасия Кирпичникова, Елизавета Клеванович, Климент Колесников, Олег Костин, Ирина Кривоногова, Александр Кудашев, Владимир Кудряшов, Мартин Малютин, Даниил Марков, Владимир Морозов, Антон Никитин, Александр Осипенко, Даниил Пасынков, Александр Попков, Александр Прибыток, Арина, Суркова, Григорий Тарасевич, Мария Темникова, Дарья К. Устинова, Дарья С. Устинова, Сергей Фесиков, Евгения Чикунова.

Резерв: Эдуард Валиахметов, Дмитрий Мальцев, Александр Харланов, Дарья Чикунова, Андрей Шабасов, Роман Шевляков.