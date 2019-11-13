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Жена Плющенко: угрозы нам поступали от сектантов

Жена Плющенко: угрозы нам поступали от сектантов
Другие / Фигурное катание 0

Супруга олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко продюсер Яна Рудковская рассказала об угрозах их семье в социальных сетях.

«Поступали угрозы на протяжении достаточно долгого времени от сектантов: мне, Евгению и Сашеньке. Эти люди писали эти вещи не только нам, но и нашим друзьям. Первая, кто подал тревогу, была Лера Кудрявцева. Она увидела угрозы на своей странице, позвонила мне. Сейчас уже идёт следствие, так что я не могу ничего комментировать, но все аккаунты, с которых приходили угрозы, уже заблокированы. Есть первые успехи в работе по поимке этих людей», — приводит слова Рудковской Super.

Ранее сообщалось, что Плющенко и Рудковская обратились в полицию из-за того, что их шестилетнему сыну Александру поступали угрозы в социальных сетях от неизвестной женщины. На страницу ребёнка в «Инстаграме» подписано более 300 тыс. человек.

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