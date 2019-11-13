«Свободны, особи». Олимпийская чемпионка Тотьмянина ответила критикам

Олимпийская чемпионка Турина фигуристка Татьяна Тотьмянина опубликовала сообщение, адресованное её критикам.

«Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой воспитанной тварью!» Ф. Раневская.



Так вот, кому не нравлюсь я, мой муж, дети, образ жизни, поле деятельности, расписание, выбор стран — свободны! Я не позволю на моей территории самоутверждаться особям, которые даже не представляют, чего мне стоит сегодняшний день! Прежде чем войти, постучитесь и спросите, ждут ли вас здесь», — написала Тотьмянина на своей странице в «Инстаграме».



Муж фигуристки Алексей Ягудин поддержал супругу и сделал репост этой записи.



«Если уже вывели самого спокойного в последнее время и абстрагированного от всего внешнего человека, то держитесь», — написал Ягудин.