Загитова и Мамун сделали совместное фото на премии «Женщина года»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова и олимпийская чемпионка—2016 по художественной гимнастике Маргарита Мамун сделали совместное фото на церемонии вручения премии «Женщина года» журналом Glamour.

«На вчерашней премии «Женщина года»—2019 с красоткой Алиной Загитовой», — подписано фото.

Фото доступно в официальном «инстаграме» Маргариты Мамун.



Напомним, Алина Загитова была признана журналом спортсменкой года. Помимо фигуристки на звание «Спортсменка года» претендовали пловчиха Юлия Ефимова, фехтовальщица Софья Великая и легкоатлетка Мария Ласицкене.

В текущем сезоне Загитова на Гран-при Франции заняла второе место. Победу в Гренобле одержала российская фигуристка Алёна Косторная. В следующий раз Загитова выступит на Гран-при Японии, который пройдёт с 22 по 24 ноября.