Японец Уно — о тренировках у Тутберидзе: временами меня охватывало отчаяние

Японский фигурист Шома Уно поделился ощущениями от работы в группе российского тренера Этери Тутберидзе. Минувшим летом он проходил стажировку в Москве.
«Могу об этом говорить очень долго. Мне это напомнило время, когда я только переходил из юниоров во взрослые. Очень много тогда приходилось работать самостоятельно.
Тренировки в России были очень тяжёлыми, временами меня охватывало отчаяние. И в те моменты я и вспомнил уже подзабытые ощущения, когда только-только выходил из юниоров. Всё время, что был в России, я жил в общежитии, поэтому особо не было возможности выбраться куда-то пообедать или поужинать.
На катке во время тренировок было сложно, так как я не говорю ни по-английски, ни по-русски. Но ребята мне очень помогали. Был приятно удивлён, с каким энтузиазмом все принялись учить меня русскому языку», — цитирует Уно Blossom on ice.
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