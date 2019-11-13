Ученик Мишина Красножон сравнил жизнь в США и России

Бывший ученик Алексея Мишина фигурист Алексей Красножон, который в 13 лет уехал в США, рассказал, чем отличается жизнь в Америке.

«Есть вещи, от которых всем хочется какой-то стабильности, гарантии. В Америке за каждое движение ты платишь: за учебу, за тренировки, за медицину. Здесь нет ничего бесплатного, всё за деньги. С одной стороны, иногда кажется: ну вот, я руку сломал, а к доктору не пойду, потому что за это надо деньги платить, а у меня их нет. С другой — есть гарантия, что у тебя есть сервис, который ты получишь.



Также ты можешь заниматься, чем хочешь. Да, безусловно, берут кредиты, чтобы учиться, чем-то заниматься, но они низкопроцентные. Это страна возможностей, здесь тебе может быть 50 лет, но ты можешь пойти учиться дальше, если захочешь.



В России есть коррупция, к сожалению. И людям сложно развиваться в своей сфере, потому что у кого-то другого кто-то кого-то знает. У меня здесь друг в хоккей играет в МХЛ, и все время — «У него папа там кто-то, поэтому он играет в основном составе». Я такие вещи не люблю. Безусловно, справедливости никогда не будет, но хочется осознавать, что есть какая-то честность.



Я плачу за тренировки, плачу за лёд. Час, например, стоит $ 25, но это значит, что я могу выйти на лёд и делать что хочу. Мне это нравится. Меня никто не заставляет, осознаю это сам. Понимаю, что это мой менталитет: если чего-то захочу, то за это заплачу, мне это будет интересно, я это до конца доведу». В России есть очень талантливые люди, но им не пробиться из-за тех, у кого есть деньги и связи», — приводит слова Красножона Sport24.