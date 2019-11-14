Шахматист Карпов – о правилах ВАДА: можно и апельсиновый сок объявить допингом

12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов выразил мнение, что список запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) препаратов нужно пересмотреть.



«У меня есть мнение о проблеме допинга в спорте в целом. Мне кажется, она сильно преувеличена. Давайте вспомним историю — люди стали бороться с допингом, когда возникли смертельные случаи у велогонщиков, когда спортсмены применяли препараты, которые серьезно отражались на их здоровье и создавали конкурентные преимущества перед соперниками. Сейчас же список запрещенных препаратов насчитывает сотни наименований. И большинство не несет никакого вреда здоровью и никак не помогает в достижении спортивных результатов. Как тот же мельдоний, приём которого испортил карьеры многих россиян.

Я не вижу причин, по которым подобные препараты нужно рассматривать как допинг и бороться с ними так жестко. Такими темпами можно объявить допингом апельсиновый сок или кофе.

Список запрещенных препаратов должен быть пересмотрен. Медицинскому сообществу его нужно более жестко контролировать. Сейчас есть явные перегибы — причем в обе стороны. Приведу пример. Посмотрите на норвежских лыжников, которые принимают запрещенные препараты по терапевтическим исключениям от ВАДА. Они рассказывают сказки о своей астме и о том, что лекарства им жизненно необходимы. Любопытные астматики, которые бегают на лыжах на длинные дистанции и становятся чемпионами мира. Не хочу сказать, что система коррумпирована, но она странная и требует реформ», — приводят слова Карпова «Известия».