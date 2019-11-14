Сень: работайте, доказывайте, попробуйте победить «Ростов-Дон»

Лидер ГК «Ростов-Дон» Анна Сень прокомментировала победу команды в матче Суперлиги с ЦСКА (25:20). Изначально планировалось, что ЦСКА, созданный лишь недавно, превратится в главного конкурента южанок.

«Пока такого соперничества нет, мы провели всего лишь первый матч. Да, ждали его с интересом, но без какого-либо волнения. Хотелось посмотреть на ЦСКА, на их зал, на болельщиков. Посмотрим, перерастут ли матчи между нашими командами во что-то большее, но пока мы в России побеждаем всех. Мы бы и рады были, чтобы борьба в российском чемпионате была гораздо острее. Но и специально проигрывать ради искусственного поддержания интриги никто не собирается. Перед нами стоять большие задачи – выиграть все турниры, в которых мы участвуем, включая Лигу чемпионов. У других команд другие задачи, и все действуют исходя из этого.

Основная цель создания ЦСКА — прервать нашу гегемонию? Говорить можно, что угодно, так ведь? Гораздо важнее это в жизнь воплотить. Пожалуйста, работайте, доказывайте, пробуйте нас победить – от этого всем будет лучше. В более острой конкуренции растёт мастерство.

Знаете, мы гордимся любой победой, особенно одержанной над соперником, который заявляет о своих высоких амбициях как минимум в чемпионате России. Победы не могут надоесть», — сказала Сень корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.