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Загитова: тяжело выходить на старт, когда от тебя ждут только победы

Загитова: тяжело выходить на старт, когда от тебя ждут только победы
Другие / Фигурное катание 0

Олимпийская чемпионка, чемпионка мира по фигурному катанию россиянка Алина Загитова рассказала, как настраивается на крупные соревнования.

«Морально тяжело выходить на старт, когда от тебя ждут только победы, но я представляю Россию на международных соревнованиях — и это большая честь и ответственность для меня. Также считаю своим долгом перед тренерами показать свой максимум, ведь именно они вкладываются в меня, работают с утра до ночи. И перед болельщиками тоже — они мой источник вдохновения», — сказала Загитова в интервью журналу Glamour.

В нынешнем сезоне Алина заняла второе место на Гран-при Франции. В следующий раз Загитова выступит на Гран-при Японии, который пройдёт с 22 по 24 ноября.‏

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