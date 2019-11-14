Загитова: тяжело выходить на старт, когда от тебя ждут только победы

Олимпийская чемпионка, чемпионка мира по фигурному катанию россиянка Алина Загитова рассказала, как настраивается на крупные соревнования.

«Морально тяжело выходить на старт, когда от тебя ждут только победы, но я представляю Россию на международных соревнованиях — и это большая честь и ответственность для меня. Также считаю своим долгом перед тренерами показать свой максимум, ведь именно они вкладываются в меня, работают с утра до ночи. И перед болельщиками тоже — они мой источник вдохновения», — сказала Загитова в интервью журналу Glamour.

В нынешнем сезоне Алина заняла второе место на Гран-при Франции. В следующий раз Загитова выступит на Гран-при Японии, который пройдёт с 22 по 24 ноября.‏