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Прокуратура проверит волейбольный клуб «Динамо-Метар» из-за невыплаты зарплат

Прокуратура проверит волейбольный клуб «Динамо-Метар» из-за невыплаты зарплат
Другие / Волейбол 0

Прокуратура проверит информацию, согласно которой в женском волейбольном клубе «Динамо-Метар» (Челябинск) игрокам и тренерам не платят зарплату.

«По поручению исполняющего обязанности прокурора области прокуратурой региона организована проверка по опубликованной в СМИ информации о задолженности по заработной плате перед работниками автономной некоммерческой организации «Волейбольный клуб «Динамо-Метар», — сообщает официальный сайт прокуратуры региона.

Ранее появилась информация, согласно которой долги клуба по зарплате составляют около 41 млн рублей. В связи с появившейся информацией управление изучит правомерность расходования бюджетных средств руководством волейбольного клуба.

«Динамо-Метар» выступает в женской Суперлиге чемпионата России.

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