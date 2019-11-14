Самарин: этап Гран-при в Москве будет для меня чем-то новым

Российский фигурист Александр Самарин поделился ожиданиями от этапа Гран-при, который будет проходить в Москве. Также россиянин признался, что рассчитывает на серьёзные карьерные достижения.

«Я скажу так: мне 21 год, и у меня есть амбиции. Я развиваюсь, я становлюсь лучше и стараюсь брать свой личный максимум на каждом из стартов. Вот и всё.

Это будет мой первый в карьере домашний этап серии, для меня это что-то новое. Я в предвкушении. Просто мне очень нравится выступать дома — ты получаешь невероятную поддержку от зрителей. И я приглашаю всех болельщиков поболеть за нас на этом турнире», — приводит слова Самарина ТАСС.

Ранее Самарин впервые в карьере завоевал серебряные медали на этапе Гран-при. Россиянин стал вторым на этапе во Франции.