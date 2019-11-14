Трусова и Медведева узнали стартовые номера на Гран-при России

Завтра, 15 ноября, в Москве стартует пятый этап Гран-при по фигурному катанию. Стал известен порядок выхода на лёд спортсменов в короткой программе.
Россию в соревнованиях одиночниц представят Александра Трусова, Станислава Константинова и Евгения Медведева. Трусова будет выступать седьмой, Константинова — девятой, а Медведева — 10-й.
У мужчин первым на лёд выйдет Макар Игнатов, 10-м — Александр Самарин, 12-м — Дмитрий Алиев. В соревнованиях спортивных пар Ксения Столбова и Андрей Новосёлов выступят первыми, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — седьмыми, Евгения Тарасова и Владимир Морозов — восьмыми.
В турнире танцевальных дуэтов Россию представят Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов (первый стартовый номер), Анастасия Скопцова/Кирилл Алёшин (четвёртый), Виктория Синицина/Никита Кацалапов (10-й).
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