Медведева: выступлению в короткой программе в Канаде объяснения не было

Российская фигуристка Евгения Медведева перед стартом этапа Гран-при в России рассказала, как ей удалось отойти от неудачного проката во время короткой программы на этапе Гран-при в Канаде.

«Я всегда говорю, что если есть какие-то ошибки, то это я где-то недоглядела и недоработала. Обычно я сразу после проката понимаю, где я что-то не сделала. Выступлению в короткой программе в Канаде объяснения не было.

У меня было расстройство не из-за того, что упала или был недокрут. Была обида не из-за ошибки, а обида из-за того, что была проделана колоссальная, титаническая работа, Брайан со мной с утра и до ночи работал на катке, и все прокаты были чистые, всё было хорошо. И голова холодная была, я не нервничала, очень многие думают почему-то, что меня трясёт от страха. Нет.

Я не понимала, в чём дело, именно поэтому было такое разочарование. Да, это демотивирует, я не хочу врать – мы все люди. Но меня это демотивировало, наверное, часа на два. Через два часа я уже была в порядке, поговорила с родными, меня привели в чувства, появились силы. Мне помогли близкие люди: мама, друзья, тренеры», — сказала Медведева в эфире Первого канала.