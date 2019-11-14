На этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве нашли подозрительный рюкзак
В Москве стартовал очередной этап Гран-при по фигурному катанию. Сегодня, 14 ноября, проходили открытые тренировки. Дворец спорта «Мегаспорт» посетили и сотрудники полиции, их вызвали сотрудники арены, обнаружившие подозрительный рюкзак, сообщает «Лайф».
Как сообщает источник, позади одной из зрительниц на трибунах нашли рюкзак. Стюардам не удалось найти владельца сумки, в итоге они вызвали полицию. Правохранители изъяли рюкзак и изучили его содержимое в коридоре. В ходе осмотра было установлено, что содержимое не представляет угрозы зрителям и участникам.
Так, в сумке находились документы некоего иностранного болельщика, оставившего рюкзак на трибунах. В итоге сумку отнесли в бюро находок арены.
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