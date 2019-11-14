Полещук и Кузнецова пропустят Кубок мира по борьбе

16-17 ноября в Нарите (Япония) пройдёт Кубок мира по женской борьбе. В составе сборной России произошли изменения в связи с тем, что на последней тренировке травмы получили бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года Екатерина Полещук (до 53 кг) и бронзовый призёр Европейских игр 2019 года Мария Кузнецова (до 62 кг). Их заменят Дарья Лексина (до 50 кг) и Ульяна Тукуренова (до 62 кг), сообщает официальный сайт ФСБР.

Милана Дадашева выступит в весовой категории до 53 кг. Изначально предполагалось, что она будет бороться в категории до 50 кг.

Обновлённый состав сборной России

До 50 кг. Дарья Лексина.

До 53 кг. Милана Дадашева — бронзовый призёр чемпионата Европы—2018.

До 55 кг. Ольга Хорошавцева — бронзовый призёр чемпионата мира—2019.

До 57 кг. Марина Симонян — бронзовый призёр первенства мира U23 2019 года.

До 59 кг. Любовь Овчарова — серебряный призёр чемпионата мира—2019.

До 62 кг. Ульяна Тукуренова

До 65 кг. Наталья Федосеева.

До 68 кг. Анастасия Братчикова — двукратная чемпионка Европы.

До 72 кг. Евгения Захарченко — бронзовый призёр первенства мира U23 2019 года.

До 76 кг. Екатерина Букина — бронзовый призёр Олимпийских игр—2016.



Состав групп

Группа А: Япония, Китай, Украина.

Группа В: Россия, США, Монголия.