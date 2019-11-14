Полещук и Кузнецова пропустят Кубок мира по борьбе

16-17 ноября в Нарите (Япония) пройдёт Кубок мира по женской борьбе. В составе сборной России произошли изменения в связи с тем, что на последней тренировке травмы получили бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года Екатерина Полещук (до 53 кг) и бронзовый призёр Европейских игр 2019 года Мария Кузнецова (до 62 кг). Их заменят Дарья Лексина (до 50 кг) и Ульяна Тукуренова (до 62 кг), сообщает официальный сайт ФСБР.
Милана Дадашева выступит в весовой категории до 53 кг. Изначально предполагалось, что она будет бороться в категории до 50 кг.
Обновлённый состав сборной России
До 50 кг. Дарья Лексина.
До 53 кг. Милана Дадашева — бронзовый призёр чемпионата Европы—2018.
До 55 кг. Ольга Хорошавцева — бронзовый призёр чемпионата мира—2019.
До 57 кг. Марина Симонян — бронзовый призёр первенства мира U23 2019 года.
До 59 кг. Любовь Овчарова — серебряный призёр чемпионата мира—2019.
До 62 кг. Ульяна Тукуренова
До 65 кг. Наталья Федосеева.
До 68 кг. Анастасия Братчикова — двукратная чемпионка Европы.
До 72 кг. Евгения Захарченко — бронзовый призёр первенства мира U23 2019 года.
До 76 кг. Екатерина Букина — бронзовый призёр Олимпийских игр—2016.
Состав групп
Группа А: Япония, Китай, Украина.
Группа В: Россия, США, Монголия.
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