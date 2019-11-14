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Бузато утверждён главным тренером женской сборной России по волейболу

Бузато утверждён главным тренером женской сборной России по волейболу
Другие / Волейбол 0

Итальянский специалист Серджо Бузато продолжит работу с женской сборной России по волейболу, сообщает ТАСС со ссылкой на президента Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислава Шевченко.

«Бузато утверждён в своей должности. Он будет готовить команду к Олимпийским играм», — сказал президент Шевченко.

Бузато сменил на посту главного тренера сборной Вадима Панкова, который освободил должность из-за проблем со здоровьем. С сентября 2019 года итальянский специалист выполнял эти функции в роли исполняющего обязанности главного тренера национальной команды.

При этом Панков в ноябре 2019 года сообщил, что хотел бы продолжить работу со сборной, но в ВФВ приняли решение, что бывший наставник национальной команды будет работать с молодёжными сборными.

Панков планирует поехать с женской сборной России по волейболу на ОИ-2020
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