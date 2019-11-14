Обнародован состав сборной России на чемпионат мира по пляжному футболу
Тренерский штаб сборной России по пляжному футболу объявил состав национальной команды на чемпионат мира, который пройдёт в Парагвае с 21 ноября по 1 декабря, сообщает BSRussia.
В окончательный список вошли 12 человек, включая двух вратарей.
Состав сборной России на чемпионатом мира—2019:
вратари: Максим Чужков («Кристалл»), Павел Баженов («Спартак»);
полевые игроки: Алексей Макаров, Антон Шкарин, Андрей Новиков, Фёдор Земсков (все — «Спартак»), Юрий Крашенинников, Дмитрий Шишин, Артур Папоротный, Кирилл Романов (все — «Кристалл»), Борис Никоноров, Остап Фёдоров (оба — «Локомотив»).
Сборная России прилетит в Парагвай 16 ноября. Соперниками россиян на групповом этапе турнира станут сборные Сенегала, ОАЭ и Беларуси.
Обнародован расширенный состав сборной России по пляжному футболу на ЧМ-2019
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