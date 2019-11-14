Обнародован состав сборной России на чемпионат мира по пляжному футболу

Тренерский штаб сборной России по пляжному футболу объявил состав национальной команды на чемпионат мира, который пройдёт в Парагвае с 21 ноября по 1 декабря, сообщает BSRussia.

В окончательный список вошли 12 человек, включая двух вратарей.

Состав сборной России на чемпионатом мира—2019:

вратари: Максим Чужков («Кристалл»), Павел Баженов («Спартак»);

полевые игроки: Алексей Макаров, Антон Шкарин, Андрей Новиков, Фёдор Земсков (все — «Спартак»), Юрий Крашенинников, Дмитрий Шишин, Артур Папоротный, Кирилл Романов (все — «Кристалл»), Борис Никоноров, Остап Фёдоров (оба — «Локомотив»).

Сборная России прилетит в Парагвай 16 ноября. Соперниками россиян на групповом этапе турнира станут сборные Сенегала, ОАЭ и Беларуси.