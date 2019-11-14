Фигуристка Трусова: я хочу посоревноваться с мужчинами

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров, победительница этапа Гран-при Skate Canada Александра Трусова не против попробовать свои силы в очных соревнованиях с мужчинами.
«Мне было очень приятно, что Юдзуру Ханю поздравил меня и во время награждения на Гран-при Канады, и на показательных прокатах.
Выступить с мужчинами? Не знаю, но я хочу. Можно посоревноваться с мужчинами, потому что у них можно прыгать четверной в короткой», – сказала Трусова в интервью Olympic Channel.
Трусова побила два мировых рекорда на втором этапе Гран-при Skate Сanada. За произвольную программу она получила 166,62 балла, а в сумме за две программы – 241,02. Предыдущие достижения Александры, показанные на мемориале Ондрея Непалы, составляли 163,78 и 238,69 соответственно.
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