Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Фигуристка Трусова: я хочу посоревноваться с мужчинами

Фигуристка Трусова: я хочу посоревноваться с мужчинами
Другие / Фигурное катание 0

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров, победительница этапа Гран-при Skate Canada Александра Трусова не против попробовать свои силы в очных соревнованиях с мужчинами.

«Мне было очень приятно, что Юдзуру Ханю поздравил меня и во время награждения на Гран-при Канады, и на показательных прокатах.

Выступить с мужчинами? Не знаю, но я хочу. Можно посоревноваться с мужчинами, потому что у них можно прыгать четверной в короткой», – сказала Трусова в интервью Olympic Channel.

Трусова побила два мировых рекорда на втором этапе Гран-при Skate Сanada. За произвольную программу она получила 166,62 балла, а в сумме за две программы – 241,02. Предыдущие достижения Александры, показанные на мемориале Ондрея Непалы, составляли 163,78 и 238,69 соответственно.

Трусова и Медведева узнали стартовые номера на Гран-при России
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019