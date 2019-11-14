Финский волейбольный тренер Саммельвуо подал документы на российское гражданство

Главный тренер мужской сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо подал документы на российское гражданство, сообщил президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко.

«Туомас скоро будет россиянином. Он подал документы на российское гражданство», — цитирует Шевченко ТАСС.

Раздумывает о смене гражданства и назначенный на пост главного тренера женской сборной России итальянец Серджо Бузато.

«Может, получение гражданства России — будущий шаг, ведь я очень долго живу здесь. Россия — мой дом. Я какое-то время, конечно, живу в Италии, но я очень уважаю Россию. Очень рад назначению. Это очень хорошая возможность», — сказал Бузато.

Итальянец сменил на посту главного тренера сборной Вадима Панкова, который освободил должность из-за проблем со здоровьем.