Трусова заявила 4 четверных прыжка на Гран-при России

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров, победительница Гран-при Skate Canada Александра Трусова на этапе в Москве представит четыре четверных прыжка в произвольной программе. Об этом сообщается на сайте Международного союза конькобежцев.

В короткой программе 15-летняя россиянка исполнит двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц — тройной риттбергер. В произвольной программе Трусовой числится сразу четыре четверных прыжка: четверной сальхов, четверной лутц, каскад четверной — тройной тулуп, а также четверной тулуп — ойлер — тройной сальхов. Также в рамках произвольной программы спортсменка исполнит двойной аксель, тройной лутц и каскад тройной лутц — тройной риттбергер.



Напомним, Трусова побила два мировых рекорда на втором этапе Гран-при Skate Canada. За произвольную программу она получила 166,62 балла, а в сумме за две программы – 241,02. Предыдущие достижения Александры, показанные на мемориале Ондрея Непалы, составляли 163,78 и 238,69 соответственно.

Пятый этап серии Гран-при пройдёт 15-16 ноября в Москве. Завтра, 15 ноября, спортсменки представят короткие программы.

Медведева определилась с прыжковой программой на Гран-при России