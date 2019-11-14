Ефимова — о церемонии Glamour: в бассейне чувствую себя комфортнее

Шестикратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы по плаванию россиянка Российская Юлия Ефимова опубликовала фото с вручении премии журнала Glamour «Женщина года», где она была одной из номинанток в категории «Спортсменка года».

«В первый раз на таком мероприятии, интересный опыт для меня, с большим числом очень красивых людей и нарядов. Но в бассейне чувствую себя всё-таки комфортнее», — написала Ефимова.

Фото доступны на странице Юлии Ефимовой в «Инстаграме».

В категории «Спортсменка года» по версии журнала Glamour победительницей стала олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Алина Загитова. Она обошла в номинации Ефимову, фехтовальщицу Софью Великую и легкоатлетку Марию Ласицкене.