Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Ефимова — о церемонии Glamour: в бассейне чувствую себя комфортнее

Ефимова — о церемонии Glamour: в бассейне чувствую себя комфортнее
Другие / Водные виды спорта 0

Шестикратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы по плаванию россиянка Российская Юлия Ефимова опубликовала фото с вручении премии журнала Glamour «Женщина года», где она была одной из номинанток в категории «Спортсменка года».

«В первый раз на таком мероприятии, интересный опыт для меня, с большим числом очень красивых людей и нарядов. Но в бассейне чувствую себя всё-таки комфортнее», — написала Ефимова.

Фото доступны на странице Юлии Ефимовой в «Инстаграме».

В категории «Спортсменка года» по версии журнала Glamour победительницей стала олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Алина Загитова. Она обошла в номинации Ефимову, фехтовальщицу Софью Великую и легкоатлетку Марию Ласицкене.

Загитова — спортсменка года по версии журнала Glamour
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019