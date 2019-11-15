Вице-президент ВАДА Хеллеланд рассказала о слежке со стороны России

Вице-президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Линда Хеллеланд заявила, что за ней следили некоторые норвежские компании, нанятые «в интересах России». Об этом Линда рассказала в книге «Чистый спорт, грязные игры», которая сегодня вышла в печать.



Как сообщает VG, в книге Хеллеланд отметила, что летом 2018 года она была приглашена на встречу со службой безопасности Норвегии, представители которой рассказали о слежке.



«Мне заявили, что ряд норвежских компаний были наняты в российских интересах. Изучались и анализировались моя деятельность, мои заявления и даже то, как я передвигаюсь», — говорит Хеллеланд.



Напомним, что Линда наиболее активно выступала против восстановления в правах РУСАДА. Пост вице-президента ВАДА она покинет 31 декабря 2019 года.