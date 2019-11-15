Вице-президент ВАДА Хеллеланд рассказала о слежке со стороны России

Вице-президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Линда Хеллеланд заявила, что за ней следили некоторые норвежские компании, нанятые «в интересах России». Об этом Линда рассказала в книге «Чистый спорт, грязные игры», которая сегодня вышла в печать.
Как сообщает VG, в книге Хеллеланд отметила, что летом 2018 года она была приглашена на встречу со службой безопасности Норвегии, представители которой рассказали о слежке.
«Мне заявили, что ряд норвежских компаний были наняты в российских интересах. Изучались и анализировались моя деятельность, мои заявления и даже то, как я передвигаюсь», — говорит Хеллеланд.
Напомним, что Линда наиболее активно выступала против восстановления в правах РУСАДА. Пост вице-президента ВАДА она покинет 31 декабря 2019 года.
- 15 ноября 2019
-
00:11
- 14 ноября 2019
-
22:40
-
22:12
-
21:37
-
19:40
-
19:28
-
18:39
-
18:06
-
17:17
-
16:56
-
16:48
-
16:43
-
16:24
-
15:49
-
15:45
-
15:24
-
15:20
-
14:33
-
14:11
-
13:44
-
13:34
-
12:50
-
12:47
-
12:38
-
12:34
-
12:18
-
11:42
-
11:36
-
09:08
-
00:38
- 13 ноября 2019
-
23:56
-
22:29
-
22:20
-
21:40
-
21:01