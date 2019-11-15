Бессмертных: что может быть лучше фонарей в тёмном лесу и заснеженных деревьев?

Российский лыжник Александр Бессмертных признался, что рад старту сезона-2019/20.

«Что может быть лучше? Свет фонарей в тёмном лесу, заснеженные деревья, минус 3 градуса, свежая лыжня, подготовленная по мировым стандартам, и, конечно же, классический ход. Приехали в Олос, начинаются гонки. Всех с началом соревновательного сезона-2019/20», — написал Бессмертных в «Инстаграме».

Бессмертных является серебряным призёром зимних Олимпийских игр 2014 года в эстафете, трёхкратным серебряным призёром чемпионатов мира, призёром этапов Кубка мира и чемпионата мира среди молодёжи, заслуженным мастером спорта. В Кубке мира Александр дебютировал 8 марта 2009 года.

Запись доступна на странице Бессмертных в «Инстаграме».