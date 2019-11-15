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Медведева, Трусова и Константинова успешно провели тренировку в Москве. Видео

Медведева, Трусова и Константинова успешно провели тренировку в Москве. Видео
Другие / Фигурное катание 0

Сегодня, 15 ноября, у женщин завершилась заключительная тренировка перед стартом пятого этапа серии Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Москве.

Российские фигуристки Евгения Медведева, Александра Трусова и Станислава Константинова откатали свои короткие программы без сбоев.

Медведева выглядела стабильно, исполнив каскад из тройного флипа и тройного тулупа, двойной аксель и тройной риттбергер. Трусова сделала двойной аксель, тройной флип и каскад из тройного лутца и тройного риттбергера. Константинова выполнила двойной аксель, каскад из тройного лутца и двойного тулупа, а также сольный тройной флип.

Соревнования в короткой программе в женском одиночном катании начнутся сегодня, 15 ноября, в 18:30 мск.

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