Артемьев: регби должно войти в тройку самых популярных видов спорта в России

Председатель Высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев рассказал о планах на будущее. Он надеется, что этот вид спорта обойдёт по популярности баскетбол, гандбол и волейбол.

«Нам не стоит ставить перед собой маленькие задачи, мы должны войти в тройку самых популярных видов спорта в России. Футбол и хоккей мы вряд ли сможем опередить. Но мы должны обойти баскетбол, гандбол и волейбол.

Мы сегодня воспитываем молодёжь. Мы видим наших болельщиков, их, в отличие от некоторых футбольных, не нужно изолировать от всех остальных. Мы не хотим видеть хулиганьё и пьяных людей на трибунах.

Был создан высокий совет, мы перешли к коллегиальным решениям, чтобы всё делалось вместе. В структуре управления мы будем стремиться к развитию детских школ, особенно в регионах. Нет такого губернатора, с которым я ещё не переговорил. Мы выделили гранты, но половину из них региональные федерации не взяли, потому что даже счёта в банке нет. Предупреждаю, что такие руководители будут сниматься со своих постов», — цитирует Артемьева Sport24.