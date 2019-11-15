ВАДА: изменения в базе данных лаборатории бросают тень на нынешних спортсменов

Председатель комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Джонатан Тейлор выразил мнение, что изменения в базе данных Московской лаборатории бросают тень на действующих российских спортсменов.

«Изменения в базе данных Московской лаборатории бросают тень на действующих спортсменов, если их данные окажутся небезупречными», — цитирует Тейлора Sportschau.

Ранее исполком ВАДА инициировал рассмотрение вопроса о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) международному кодексу. Основанием стали изменения, которые были обнаружены в базе данных проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год.

9 декабря исполком ВАДА на своём заседании может вынести решение о соответствии или несоответствии РУСАДА кодексу организации.