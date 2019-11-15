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Самарин: надеюсь, мы не будем соревноваться с Трусовой

Самарин: надеюсь, мы не будем соревноваться с Трусовой
Другие / Фигурное катание 0

Российский фигурист Александр Самарин прокомментировал победу в короткой программе на пятом этапе Гран-при, который проходит в Москве.

«Хочу сказать спасибо всем за поддержку. Публика встретила очень тепло, было здорово выступать в такой атмосфере. Я допустил ошибки, но соревнования ещё не закончились, так что пока не хочется много говорить. Всегда можно что-то усложнить, но пока желательно с этим набором справляться, желательно стабильно от старта к старту.

Что касается слов Трусовой о желании выступать среди мужчин, то я очень уважаю её. Она показывает просто космический уровень, но надеюсь, пока мы не будем соревноваться с ней (улыбается)», — передаёт слова Самарина корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.

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