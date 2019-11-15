Синицина и Кацалапов лидируют после ритм-танца на Гран-при России

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов захватили лидерство на этапе Гран-при в Москве после ритм-танца. Второе место заняла канадская пара Пайпер Джиллс/Поль Пуарье. Третьими стали представители Испании Сара Уртадо и Кирилл Халявин.

Фигурное катание. Гран-при России. Москва

Танцевальные пары. Ритм-танец

1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 86,09.

2. Пайпер Джиллс/Поль Пуарье (Канада) — 82,56.

3. Сара Уртадо/Кирилл Халявин (Испания) — 72,01.

4. Наталия Калишек/Максим Сподырев (Польша) — 69,97.

5. Эллисон Рид/Саулюс Амбрулевичюс (Литва) — 69,79.

6. Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов (Россия) — 67,04.

7. Анастасия Скопцова/Кирилл Алёшин (Россия) — 66,52.

8. Марджори Лажуа/Захари Лага (Канада) — 64,70.

9. Аделина Галявьева/Луи Торон (Франция) — 63,22.

10. Жасмин Тессари/Франческо Фьоретти (Италия) — 62,68.

Произвольный танец пары представят завтра, 16 ноября.