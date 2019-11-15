Бузато назвал тренерский штаб женской сборной России по волейболу
Новый главный тренер женской сборной России по волейболу Серджио Бузато назвал имена специалистов, которые будут помогать ему в работе с командой.
«Юрий Булычёв остаётся в штабе женской сборной России, он будет моим главным помощником. Мы работаем вместе с 2011 года, с каждым турниром, с каждым годом мы всё лучше понимаем друг друга. Тренером по ОФП будет Дамир Колец, он работал со сборной России на Олимпиаде в Рио, он знает физические способности наших девчонок», — приводит слова Бузато РИА «Новости».
В сентябре под руководством Бузато, временно исполнявшего обязанности главного тренера, российские волейболистки стали третьими на Кубке мира. Накануне Бузато был назначен главным тренером женской сборной России.
Бузато утверждён главным тренером женской сборной России по волейболу
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