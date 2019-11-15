Бузато назвал тренерский штаб женской сборной России по волейболу

Новый главный тренер женской сборной России по волейболу Серджио Бузато назвал имена специалистов, которые будут помогать ему в работе с командой.

«Юрий Булычёв остаётся в штабе женской сборной России, он будет моим главным помощником. Мы работаем вместе с 2011 года, с каждым турниром, с каждым годом мы всё лучше понимаем друг друга. Тренером по ОФП будет Дамир Колец, он работал со сборной России на Олимпиаде в Рио, он знает физические способности наших девчонок», — приводит слова Бузато РИА «Новости».

В сентябре под руководством Бузато, временно исполнявшего обязанности главного тренера, российские волейболистки стали третьими на Кубке мира. Накануне Бузато был назначен главным тренером женской сборной России.