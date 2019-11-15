Сунь Ян — в CAS: если бы допинг-офицеры показали документы, нас бы здесь не было

Трёхкратный олимпийский чемпион по плаванию китаец Сунь Ян заявил на открытых слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS), что пропустил допинг-тест, потому что офицеры, пришедшие брать у него пробу, не смогли доказать свою личность.
«Я понял, что у них нет документов, подтверждающих их личность. Официальные лица даже не смогли это доказать. Как я мог позволить им взять мой образец? Если бы они были профессионалами и показали своё удостоверение личности, нас бы сегодня здесь не было», — приводит слова пловца ВВС.
В ходе слушаний китаец столкнулся с трудностями перевода, о чём неоднократно заявил в процессе разбирательств его адвокат.
ВАДА обратилось в CAS после того, как FINA весьма спорно ограничилось предупреждением в отношении Сунь Яна, получив информацию, что он намеренно разбил свою допинг-пробу крови в начале 2019 года. Сунь Ян отрицает свою вину.
Открытое рассмотрение дела, на чём настоял Сунь Ян, чтобы полностью очистить своё имя, лишь второе в истории. Первые публичные слушания состоялись между ирландской пловчихой Мишель Смит де Брюин и FINA в 1999 году.
Если Сунь Ян будет признан виновным в нарушении антидопинговых правил, ему будет грозить восьмилетняя дисквалификация, так как нарушение повторное.
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