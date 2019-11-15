Российские конькобежки — вторые в командном спринте на этапе КМ в Минске

Женская сборная России по конькобежному спорту стала серебряным призёром первого этапа Кубка мира, который стартовал в Минске (Беларусь), в командном спринте. Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова и Дарья Качанова уступили голландским конькобежкам, но опередили соперниц из Японии.



В мужском командном спринте Алексей Есин, Артём Кузнецов и Артём Золотарёв финишировали шестыми, но были дисквалифицированы за несоответствие экипировки: у Кузнецова в ходе забега расстегнулся комбинезон.

Победу одержали голландцы, призёрами стали китайцы и канадцы.

Конькобежный спорт. Кубок мира. Минск, Беларусь

Командный спринт. Женщины

1. Нидерланды – 1.29,230.

2. Россия – 1.29,950.

3. Япония – 1.30,086.



Мужчины

1. Нидерланды – 1.21,163.

2. Китай – 1.21,322.

3. Канада – 1.21,680.