Российские конькобежки — вторые в командном спринте на этапе КМ в Минске

Женская сборная России по конькобежному спорту стала серебряным призёром первого этапа Кубка мира, который стартовал в Минске (Беларусь), в командном спринте. Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова и Дарья Качанова уступили голландским конькобежкам, но опередили соперниц из Японии.
В мужском командном спринте Алексей Есин, Артём Кузнецов и Артём Золотарёв финишировали шестыми, но были дисквалифицированы за несоответствие экипировки: у Кузнецова в ходе забега расстегнулся комбинезон.
Победу одержали голландцы, призёрами стали китайцы и канадцы.
Конькобежный спорт. Кубок мира. Минск, Беларусь
Командный спринт. Женщины
1. Нидерланды – 1.29,230.
2. Россия – 1.29,950.
3. Япония – 1.30,086.
Мужчины
1. Нидерланды – 1.21,163.
2. Китай – 1.21,322.
3. Канада – 1.21,680.
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