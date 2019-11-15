Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Российские конькобежки — вторые в командном спринте на этапе КМ в Минске

Российские конькобежки — вторые в командном спринте на этапе КМ в Минске
Другие / Конькобежный спорт 0

Женская сборная России по конькобежному спорту стала серебряным призёром первого этапа Кубка мира, который стартовал в Минске (Беларусь), в командном спринте. Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова и Дарья Качанова уступили голландским конькобежкам, но опередили соперниц из Японии.

В мужском командном спринте Алексей Есин, Артём Кузнецов и Артём Золотарёв финишировали шестыми, но были дисквалифицированы за несоответствие экипировки: у Кузнецова в ходе забега расстегнулся комбинезон.

Победу одержали голландцы, призёрами стали китайцы и канадцы.

Конькобежный спорт. Кубок мира. Минск, Беларусь
Командный спринт. Женщины

1. Нидерланды – 1.29,230.
2. Россия – 1.29,950.
3. Япония – 1.30,086.

Мужчины

1. Нидерланды – 1.21,163.
2. Китай – 1.21,322.
3. Канада – 1.21,680.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019