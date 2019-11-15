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Глава ОКР отреагировал на возможное повторное отстранение РУСАДА перед ОИ-2020

Глава ОКР отреагировал на возможное повторное отстранение РУСАДА перед ОИ-2020
Другие / Прочие виды спорта 0

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал о своём видении ситуации с возможным повторным отстранением РУСАДА за несоответствия в базе Московской лаборатории, что может помешать российским спортсменам выступить на Олимпийских играх.

«Всё, что сейчас происходит — в газетах, на ТВ, в соцсетях, — это спекуляция. Достаточно чётко наша позиция была изложена Минспортом в выступлении Колобкова, я склонен доверять тому, что он говорит. Он занимается этой проблемой. Мы ведём работу по изменению антидопинговой культуры в стране наравне с нашими партнёрами и национальными федерациями по различным видам спорта. Мы здесь очень серьёзно вперёд продвинулись, мы проводим форум юных олимпийцев, антидопинговые семинары. Я уверен, что изменения в антидопинговой культуре уже видны. Чтобы поменять любую культуру, нужно время. Я говорил с большим количеством партнёров, показывая наши усилия в данном процессе, и чувствую поддержку олимпийского движения.

Речь идти должна о том, что решение не должно наказать невиновных. Ситуация перед Пхёнчахном была другая. Спортсмены, которые отбираются в Токио, не виновны ни по одной позиции. И потому наказывать невиновных — худшее, что может случиться с любой организацией. Спортсмены-россияне не могут быть просто наказаны за вещи, к которым отношения не имели. К ОКР на сегодняшний день нет запроса о предоставлении информации. Я смотрю с осторожным оптимизмом на всё происходящее. Мой опыт подсказывает, что решение будет взвешенным и будет учитывать интересы спортсменов», — приводит слова Позднякова RT.

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