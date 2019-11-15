Трусова: из-за падения часть волнения ушла, стало легко и приятно кататься

Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала прокат короткой программы на этапе Гран-при в Москве. Трусова упала ещё до начала музыки, выходя на лёд, но затем справилась со всеми показанными элементами, уступив личному рекорду 0,7 балла. Отметим, что в каскаде с тройным лутцем Александра исполнила тулуп, а не риттбергер.
«Волнение присутствовало, но не больше, чем на всех соревнованиях. После мировых рекордов в Канаде в этом плане ничего не изменилось, потому что я не читаю, что пишут в интернете. Я каталась в «Мегаспорте» на показательных выступлениях на чемпионате Европы, а на соревнованиях здесь выступала впервые. Очень приятно кататься в такой атмосфере.
Я не знаю, почему упала в начале проката. Но из-за этого часть волнения ушла, мне стало легко и приятно кататься.
Предложение ФФККР разрешить четверные в короткой программе? Очень радостная новость», — передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.
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